Autozulieferer : Continental verschiebt Börsengang von Vitesco

Hannover Erst legte der Autokonzern Volkswagen den Börsengang seiner Lkw-Sparte auf Eis, nun macht auch der Zulieferer einen Rückzieher bei seinen Plänen.

(dpa) Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental will seine Antriebssparte erst ab 2020 teilweise an die Börse bringen. Die Vorbereitungen sollten voraussichtlich gegen Ende 2019 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen am Freitag anlässlich der Hauptversammlung in Hannover mit. Je nach Marktlage sei ab 2020 mit dem Teilbörsengang der Vitesco genannten Sparte zu rechnen – bislang hatte Continental dies für das zweite Halbjahr 2019 in Aussicht gestellt.