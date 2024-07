Internet ohne Ruckeln Vodafone holt bei Netzqualität auf

Für Vodafone sind die besseren Werte wichtig, weil das Kabelnetz speziell während der Corona-Pandemie deutliche Schwächen zeigte, wenn viele Nutzer gleichzeitig eine Videokonferenz abhielten. Nun wurde das Netz alleine im vergangenen Geschäftsjahr an mehr als 3500 Knotenpunkten nachgerüstet, im aktuellen Geschäftsjahr kommen rund 3000 Projekte hinzu. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Arbeit in die Modernisierung unserer Infrastruktur gesteckt, immer mehr Glasfaser in unser Festnetz gebracht, die Netzwerkqualität und Leistungsfähigkeit massiv erhöht“, sagt Tanja Richter, die Technik-Geschäftsführerin von Vodafone Deutschland. Das zahle sich nun deutlich aus.