Süßwarenhandel : Confiserie-Gruppe muss Insolvenz anmelden

Wahlstedt Das Schokoimperium aus Arko, Hussel und dem Teehändler Eilles soll in Eigenverwaltung saniert werden. Wieder einmal versetzt Corona einem deutschen Handelskonzern einen schweren Schlag.

Die Gruppe, zu der so bekannte Namen wie Hussel und Arko gehören, leidet nach eigenen Angaben stark unter den Beschränkungen in der Corona-Krise. Wie so oft hat der zweite Lockdown in der Vorweihnachtszeit, die in der Regel das meiste Geschäft für den Einzelhandel bringt, auch Arko, Hussel und Co. in die Bredouille gebracht – wenngleich es auch in diesem Fall schon vor dem Ausbruch der Pandemie Schwierigkeiten gab Die gesamte Gruppe betreibt mit etwa 1600 Mitarbeitern rund 300 eigene Filialen und darüber hinaus Verkaufsstellen bei anderen Händlern, in Lebensmittelmärkten und Bäckereien. Dazu kommen Filialen und Franchise-Betriebe in den Nachbarländern Österreich und Tschechien.