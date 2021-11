Längere Wartezeiten am Airport : Condor setzt vermehrt auf Karibikflüge ab Düsseldorf

Düsseldorf Geschäftsreisen ab Düsseldorf schwächeln weiter, doch für Urlauber wird das Angebot immer größer. Das Traditionsunternehmen Condor stockt nun die Kapazitäten auf.

(rky) Das Verkehrsaufkommen am Flughafen Düsseldorf entwickelt sich nach dem Zusammenbruch im Jahr 2020 weiter positiv. So steuert der Ferienflieger Condor während des nun begonnenen Winterflugplans dreimal die Woche die Punta Cana in der Dominikanischen Republik an. Im Sommer 2022 will Condor in Düsseldorf 13 Jets für die Kurz- und Mittelstrecke insbesondere für Ziele im Mittelmeerraum stationieren. Das seien zwei Flugzeuge mehr als vor der Pandemie und doppelt so viele wie vor einigen Jahren, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup bei einem Pressegespräch am Dienstag. „Wir geben ein klares Bekenntnis zum Flughafen Düsseldorf ab“, sagte er. Nur Eurowings hat in Düsseldorf mehr Flugzeuge stationiert.