Antivirusprogramme im Vergleich : Diese Software schützt ihren Computer

Düsseldorf Die Stiftung Warentest hat insgesamt 28 Virenprogramme getestet und findet viele davon gut. Ein kostenloses Programm wird sogar zum Testsieger gekürt. Aber: Teilweise gibt es Bedenken beim Datenschutz.

Viren bestimmen momentan unser Leben. Es gibt sie aber nicht nur in biologischer Form in der physischen Welt, sondern auch digital, im Virtuellen. Auch hier sind sie gefährlich. Nicht für den Menschen an sich, aber für Daten, Dokumente und die PC-Leistung. Ein Computervirus schleust sich in andere Programme ein und reproduziert sich dort unbemerkt. „Es verbreitet sich dann auf dem Computer und beschädigt immer mehr Programme und Dateien“, sagt Marko Schuba, IT-Professor an der Fachhochschule Aachen. Und die Viren sind nicht allein. Gefahren lauern im Internet überall: Phishing-Mails, durch die Kriminelle an persönliche Daten kommen wollen, Spyware, die heimlich das Nutzungsverhalten analysiert, oder Trojaner, die, als harmloses Programm getarnt, später den Computer attackieren. Aber: Es gibt bereits ein Mittel – die Antivirussoftware. „Die untersucht die Dateien auf schädliche Programm-Codes“, erklärt Schuba. Dabei macht sie oft einen guten Job.