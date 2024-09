Bankenbranche Commerzbankchef verlängert Vertrag nicht -Bundesanteil sinkt

„Ohne Manfred Knof wäre die Commerzbank heute nicht wieder so präsent und so relevant im Kreise der europäischen Banken“, teilte Aufsichtsratschef Weidmann mit. „Durch seine klare Führung wurde die Bank in Rekordzeit saniert, das Geschäftsmodell klar fokussiert und die Bank auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.“