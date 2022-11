Commerzbank : Weidmann als Stabilitätsfaktor



Frankfurt Mit dem ehemaligen Bundesbank-Präsidenten als Chefaufseher soll bei der Commerzbank nach zwei Jahren mit Personalwechseln in der Führungsetage endgültig Ruhe einkehren.

Zehn Jahre lang war der gebürtige Solinger Jens Weidmann Präsident der Deutschen Bundesbank, und viele hätten es vermutlich gern gesehen, wenn der promovierte Volkswirt irgendwann das gleiche Amt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) innegehabt hätte.

Doch von deren Krisenmanagement und der Geldpolitik der Frankfurter Währungshüter hat sich Weidmann mehr als einmal distanziert. Regelmäßig hat er den rechtzeitigen Ausstieg der Notenbank aus der Politik des billigen Geldes verlangt, und damit hat er sich wahrlich nicht überall Freunde gemacht.Womöglich hat ihm das den Weg an die EZB-Spitze verbaut.

Info Weidmanns Karriere begann beim IWF ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Arne Dedert Studium Weidmann studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn, promovierte 1997. Erste Stationen Von 1997 bis 1999 arbeitete Weidmann für den Internationalen Währungsfonds, danach war er Generalsekretär des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ehe er 2004 zur Bundesbank kam.

Jetzt steht Jens Weidmann vor der Rückkehr in die deutsche Bankenlandschaft. Gut ein Jahr, nachdem er seinen Rücktritt als Bundesbank-Präsident für Ende 2021 angekündigt und dafür persönliche Gründe als Motiv angeführt hatte, soll er Chefaufseher der Commerzbank werden, die immer noch die zweitgrößte Privatbank Deutschlands ist. Weidmann soll dort Helmut Gottschalk beerben, der nach der Hauptversammlung im Mai des kommenden Jahres seinen Posten aus Altersgründen aufgeben will.

Für den Job, den Weidmann in einem halben Jahr antreten soll, war einmal der frühere Chef des Düsseldorfer Bankhauses HSBC Deutschland, Andreas Schmitz (61), vorgesehen. Doch der scheiterte im vergangenen Jahr am Misstrauen des Bundes, der mit seinem Aktienpaket von 15,6 Prozent immer noch Großaktionär bei der Commerzbank ist. Schmitz war Anfang 2021 in das Kontrollgremium der Frankfurter Großbank eingezogen und sollte Monate später an die Spitze rücken. Doch weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen möglicher Verstrickungen in die Cum-ex-Affäre ermittelt, soll sich der Bund gegen Schmitz ausgesprochen haben. Der reagierte prompt und zog sich mit sofortiger Wirkung auch als einfaches Mitglied aus dem Kontrollgremium zurück.

Jetzt also Weidmann, der – wie es so üblich ist bei derartigen freiwilligen Abgängen – von seinem Vorgänger über den grünen Klee gelobt wird, noch ehe er überhaupt in den Aufsichtsrat der Commerzbank gewählt worden ist: „Ich freue mich, dass wir mit dem früheren Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Weidmann, eine im Finanzwesen hoch angesehene Persönlichkeit für die Kandidatur zur Wahl in den Aufsichtsrat gewinnen können, der im Falle seiner Wahl auch für den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung steht“, so Gottschalk. Zumindest darf man bei der Commerzbank mit Weidmann auf mehr Stabilität und Kontinuität an den wichtigen Schaltstellen hoffen. Vor zwei Jahren gaben binnen kurzer Zeit Vorstandschef Martin Zielke und der seinerzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann auf (angeblich nach Auseinandersetzungen mit dem Finanzinvestor Cerberus), dann ging Schmittmanns Nachfolger Hans-Jörg Vetter aus persönlichen Gründen, schließlich die Querelen um Schmitz. Aufregung war genug.

Gottschalk will nach offiziellen Angaben aus Altersgründen aufhören. Allerdings gilt sein Verhältnis zum Commerzbank-Chef Manfred Knof als angespannt. Die Commerzbank dagegen hat Gottschalk ein halbes Jahr vor seinem Ausstieg auch schon Kränze geflochten: „In seiner bisherigen Amtszeit hat die Bank im Rahmen ihrer Strategie 2024 eine umfassende Restrukturierung erfolgreich umgesetzt, ihr Geschäftsmodell an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und ihre Profitabilität in ihrem Kerngeschäft deutlich verbessert.“

In der Tat hat die Commerzbank deutlich umgebaut. Ihr winkt für das zu Ende gehende Jahr ein Milliardengewinn. Im zweiten Quartal hat die Bank unter dem Strich 470 Millionen Euro und damit 100 Millionen mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Und an der Börse ist die Bank auch ein Gewinner der vergangenen drei Jahre. In diesem Zeitraum ist der Aktienkurs um etwa 60 Prozent gestiegen.