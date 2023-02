Bankgewerbe Commerzbank vor der Rückkehr in den Dax

Knapp viereinhalb Jahre ist es her, dass die Commerzbank ihren Platz im Deutschen Aktien-Index (Dax) dem Zahlungsdienstleister Wirecard überlassen musste. Die Verantwortlichen der Bank gaben sich damals betont gelassen ob der Konsequenzen, die sich aus dem Abstieg des Dax-Gründungsmitglieds für dessen Geschäft ergaben, doch am Finanzmarkt wirkten der Abschied der Bank und der Einzug des Tech-Konzerns Wirecard wie eine kleine Revolution. Hin zum modernen Finanzdienstleister, weg vom Bankhaus alter Prägung, das die Digitalisierung zu verschlafen droht und sein Filialnetz wie einen Mühlstein am Hals mit sich herumträgt. Der Vergleich stammt übrigens aus dem Mund des einstigen Deutsche-Bank-Vorstands Ulrich Cartellieri – aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.