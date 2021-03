Einkauf in der Corona-Krise : Click & Meet hilft dem Handel kaum

Düsseldorf Händler und Gastronomen dringen vor dem Bund-Länder-Treffen auf Öffnung. Die Möglichkeit, nach Terminvereinbarung einkaufen zu gehen, hat bei den Händlern den Umsatzrückgang bestenfalls gemindert.

Es hat lange Tradition: Vor jedem Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin und Länderchefs haben Handel und Gastronomie darauf gehofft, dass die Beschlüsse der Runde ihnen eine Perspektive für eine Wiedereröffnung geben würden. Erfüllt worden sind diese Hoffnungen bisher so gut wie nicht. Der nächste Anlauf kommt kurz vor dem Treffen am kommenden Montag: „Wir brauchen eine dauerhafte Öffnung. Click & Meet ist zwar überraschend positiv gelaufen, aber das reicht nicht“, sagt Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen.

So gesehen, hat Click & Meet also die Probleme nur ein bisschen gelindert, sie aber nicht gelöst. Viele Non-Food-Händler haben ihre Läden geöffnet – aber wohl mehr, um den Kontakt zum Kunden zu halten, als dass es angesichts der Kosten betriebswirtschaftlich wirklich Sinn gemacht hätte.

Und jetzt? „Es muss endlich ein Strategiewechsel in der Pandemiebekämpfung her“, fordert Achten und sagt: „Derzeit bezahlt der Einzelhandel mit der Existenz von Unternehmen für politisch fragwürdige Entscheidungen.“ Stattdessen müsse man genau hinsehen, „in welchen Bereichen tatsächlich Infektionen verbreitet würden. Notbremsen müssten zielgerichtet an diesen Stellen ansetzen. Als Beispiel nennt er Nachbarländer wie Österreich und Frankreich, in denen auch bei fortgesetzten Öffnungen des Handels die Inzidenzwerte nicht sprunghaft angestiegen seien. Umgekehrt hätten Schließungen die Zahlen auch nicht signifikant zurückgehen lassen. Und: Schneller impfen, schneller Hilfen auszahlen, so das Credo des Branchenverbands HDE.