Vier Pleiten und ein Sanierungsfall Der Niedergang von Galeria Karstadt Kaufhof – eine Chronik

2009: Die Karstadt-Mutter Arcandor rutscht in die Pleite. Große Teile des insolventen Handels- und Reisekonzerns sind in der Vergangenheit verkauft oder an Kreditgeber verpfändet worden. „In diesem Haus gibt es wirklich nichts, was nicht anderen gehört“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg in der verlassenen Zentrale des Versandhändlers Quelle.