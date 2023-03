Nach Bankenkollaps in den USA Lindner lobt Stabilität des deutschen Kreditwesens

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit Blick auf die Unsicherheit im Bankensektor die Stabilität des deutschen Kreditwesens gelobt. „Die Bundesregierung ist mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch“, sagte der FDP-Vorsitzende am Abend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Anlass war die angeschlagene Bank Crédit Suisse und mögliche Auswirkungen dadurch auf weitere Institute.