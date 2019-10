Konjunktur : Chinas Wachstum unerwartet schwach

Im dritten Quartal ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur noch um 6,0 Prozent gewachsen. Der Handelsstreit mit den USA, die Konsumschwäche und die Schuldenlast drücken auf die chinesische Wirtschaft.

Das langsamere Wachstum in den USA und China durch den Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften bremst die Weltwirtschaft und verschlechtert auch die Aussichten für Deutschland. Der Währungsfonds (IWF) senkte diese Woche seine globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr zum vierten Mal in Folge auf nunmehr drei Prozent – nach 3,2 Prozent im Juli. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag die Prognose für 2020 um 0,5 Punkte auf 1,0 Prozent gesenkt. China ist Deutschlands größter Handelspartner. So leiden auch deutsche Unternehmen unter dem Handelskrieg und der schwächeren Konjunktur in China. „Es trübt ganz klar die Geschäftsaussichten“, sagte ein führender deutscher Wirtschaftsvertreter in Peking. „Jede Unsicherheit ist schlecht für das Geschäft.“ Er forderte einen Abbau der Marktbarrieren. „Viele Unternehmen würden mehr in China investieren, wenn der Markt offener wäre.“