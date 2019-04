Peking : Xi Jinping wirbt für Seidenstraße

Peking Chinas Präsident verspricht „null Toleranz für Korruption“ bei dem umstrittenen Projekt.

Die Volksrepublik will Milliardensummen in den Bau von Straßen, Häfen und anderen Einrichtungen in Asien, Afrika und Europa stecken und so neue Handelswege in die Regionen erschließen. Doch hohe Kosten haben die Sorge befeuert, dass Chinas Vorhaben gerade Entwicklungsländer in eine „Schuldenfalle“ treiben könnte.