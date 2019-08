Handelskrieg : China verunsichert die Finanzmärkte

Peking Am Aktienmarkt hat sich die Lage am Mittwoch zwar entspannt. Aber der erneute Anstieg des Goldpreises und die starke Nachfrage nach Anleihen zeigen, wie unruhig die Anleger sind.

Am Montag hatte der Dollar erstmals seit elf Jahren die „rote Linie“ von sieben Yuan für den Wechselkurs überschritten.Das habe Signalkraft, meint Rudolf Besch, Volkswirt der Dekabank. Es zeige, dass die Chinesen auch ihre Währung als Instrument im Handelskonflikt einsetzen könnten. Das hält Besch nicht für wahrscheinlich, weil die Stabilisierung der letzten Jahre nicht nur der Weltwirtschaft, sondern auch den asiatischen Nachbarn und den Chinesen geholfen habe. Und Stabilität ist eine wichtige Voraussetzung für den Handel. Wie labil aber das Gleichgewicht inzwischen ist, zeigte sich gestern in der Zinssenkung gleich mehrerer Notenbanken im asiatisch-pazifischen Raum. Indien, Neuseeland und Thailand reduzierten die Zinssätze, weil die Konjunktur sich abschwächt und der Handelskonflikt sich zuspitzt. Mit Zinssenkungen werden die Waren der heimischen Industrie im Ausland günstiger, weil die Währung sich abschwächt. Erst in der vergangenen Woche hatte auch die amerikanischen Notenbank Fed den Zins leicht um 25 Basispunkte herabgeschleust.

Wie stark der sich zuspitzende Handelskonflikt auch auf andere Volkswirtschaften wirkt, auch auf in Europa, zeigte sich gestern an weiteren Konjunkturdaten. In Deutschland schrumpfte die Produktion im Juni unerwartet stark um 1,5 Prozent gegenüber dem Mai. Damit wird eine Rezession wahrscheinlicher. Dass die Industrie sich so schwer tut, liegt auch an der Unsicherheit der Investoren, wie es im Handelskonflikt und beim Brexit weitergeht und wie sich die geopolitische Lage etwa bei der Auseinandersetzung der USA mit Iran entwickeln könnte. Die Unternehmen kaufen in einer solchen Situation dann weniger Investitionsgüter, auf die viele deutsche Unternehmen spezialisiert sind. So verstärkt sich eine beginnende Flaute.