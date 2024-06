Habecks China-Reise endet China und EU wollen im zugespitzten Zoll-Streit verhandeln

Zum Abschluss der viertägigen Reise, auf der Habeck zuerst Station in Südkorea gemacht hatte, betonte der Grünen-Politiker die Notwendigkeit eines europäischen Schulterschlusses, um im Wettbewerb mit China bestehen zu können. Sowohl in Südkorea als auch in China habe ihn der Begriff „Wettbewerb, und zwar in seinem härtesten Sinne“ immer wieder eingeholt, sagte Habeck am Sonntag in der chinesischen Millionenstadt Hangzhou. „Ich glaube, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen“, befand der Grünen-Politiker. „Also Nachlässigkeit, Faulheit, Trägheit, Bräsigkeit ist keine Alternative.“ Zusammenarbeit ohne Naivität, Handel ohne zu große Abhängigkeit – es bleibt viel zu tun im Verhältnis mit diesem schwierigen Partner.