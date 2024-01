Massiver Anstieg China löst Japan als größter Autoexporteur ab

Bei Elektrofahrzeugen hängen die japanischen Firmen hinterher. Toyota und die anderen Hersteller hatten lange auf die Hybrid-Technologie gesetzt, bei der sie als Pioniere galten. 2022 waren dann nur 1,7 Prozent der im Land verkauften Autos batterielektrisch betrieben. In Westeuropa lag der Anteil bei rund 15 Prozent, in den USA bei 5,3 Prozent und in China bei fast 20 Prozent.