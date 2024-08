Wegen defekter Airbags BMW muss in China 1,36 Millionen Autos zurückrufen

Fehlerhafte Airbags von Takata waren in Millionen von Autos weltweit eingebaut worden – ab 2014 wurden deshalb Millionen Wagen in die Werkstätten gebracht, um die Airbags auszutauschen. Der US-Autobauer Ford etwa musste 2021 drei Millionen Autos mit Takata-Airbag zurückrufen, BMW in den USA erst im Juli 400.000 Wagen. Takata ging 2017 Pleite.