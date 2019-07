G7-Staaten kämpfen gegen Steuerflucht : Konzerne sollen globale Mindeststeuer zahlen

Olaf Scholz während der G7-Konferenz in Chantilly. Foto: REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Chantilly Die Finanzminister der mächtigsten Staaten wollen verhindern, dass stark digitalisierte Großunternehmen weiter Steuerflucht begehen können. Über die Einführung einer international abgestimmten Mindestbesteuerung für solche Fälle sind sie sich einig.

Internationale Konzerne müssen in Zukunft damit rechnen, dass sie die oft viel zu gering besteuerten Gewinne ihrer Auslandstöchter in der Heimat oder anderswo mit mindestens zehn Prozent nachversteuern müssen. Über die Einführung einer international abgestimmten Mindestbesteuerung großer Unternehmen sind die sieben führenden westlichen Volkswirtschaften (G7) jetzt grundsätzlich einig. Erstmals offiziell nennen die G7-Finanzminister im Abschlussbericht ihres zweitägigen Treffens im französischen Chantilly den Begriff "Mindestbesteuerung" und sie nennen auch eine Größenordnung dafür: Der Mindeststeuersatz solle sich am US-Vorbild namens "Gilti" orientieren. Die USA besteuern die Gewinne der Auslandstöchter großer Konzerne seit 2018 mit rund 13 Prozent nach.