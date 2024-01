CES in Las Vegas Das sind die KI-Neuheiten auf der größten Technikmesse

Es sind Innovationen, die den Alltag verändern. 130.000 Besucherinnen und Besucher wollen sich das nicht entgehen lassen und haben sich für die CES angekündigt, die am Dienstag in Las Vegas startet und bis Freitag, 12. Januar, läuft. Auf sie warten 4000 Aussteller, ein Drittel davon sind Start-ups. Seit 1967 findet die Messe jedes Jahr statt – ganz früher mal in New York, heute in der Wüstenstadt. Nur 2021 fiel sie wegen der Corona-Pandemie aus. Ausrichter ist die Branchenvereinigung Consumer Technology Association (CTA), die die CES als „größtes Technologietreffen der Welt“ bezeichnet.