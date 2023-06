Cerealien im Test Süßigkeiten zum Frühstück

Woran sollten sich Eltern orientieren, wenn sie Müsli einkaufen? „Der Nutri-Score ist ein Hilfsmittel“, sagt Böttner. Am besten sei es aber, wenn Eltern nur wenig verarbeitete Lebensmittel kauften und Kinder sich ihr Müsli selbst aus Vollkornflocken, Nüssen und Obst zusammenstellen könnten“, sagt Böttner. Wer nicht darauf verzichten mag, könne gesüßte Müslis in kleinen Mengen als Topping verwenden. „Ansonsten sollte man die Produkte miteinander vergleichen: Am besten achtet man bei Frühstücksflocken auf Zucker und Ballaststoffe. Je weniger Zucker und je mehr Ballaststoffe enthalten sind, desto besser“, so Böttner. Die WHO empfiehlt, dass Frühstückscerealien für Kinder höchstens 15 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten sollten. Auch dieser Wert kann bei der Orientierung helfen. Bei der Angabe des täglichen Bedarfs auf den Verpackungen sollten Eltern aufpassen, da diese Angabe meist auf Erwachsene ausgerichtet ist und für Kinder andere Richtwerte gelten.