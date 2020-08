Elektronikhandel : Ceconomy will 100 Millionen Euro pro Jahr sparen

Düsseldorf Der Konzern bekommt eine zentralere Organisation. Und mindestens 20 Media-Markt- und Saturn-Filialen sollen geschlossen werden. Damit soll die Elektronikhandelsgruppe profitabler werden.

Wenn Großaktionäre unzufrieden sind und murren, dann sind Manager oft gut beraten, schnell zu reagieren. Bei der Commerzbank haben sie das offensichtlich nicht schnell genug getan, und deshalb steht jetzt ein Führungswechsel an. Anders beim Düsseldorfer Elektronikhändler Ceconomy: Fünf Wochen, nachdem Thomas Schmidt, Chef des Großaktionärs Haniel, und die Convergenta, Minderheitsgesellschafter der Ceconomy-Tochter Media-Saturn, eine neue Strategie gefordert hatten, liegt das erste Ergebnis auf dem Tisch – mit unangenehmen Folgen für die Belegschaft: Bis zu 3500 Vollzeitstellen will das Unternehmen schließen, vorrangig im Ausland. Wie viele es im Inland sein sollen, bleibt vorerst offen. Zudem ist die Rede davon, dass mindestens 20 unprofitable Filialen aufgegeben werden sollen. „Angesichts rückläufiger Kundenfrequenzen infolge der Covid19-Pandemie prüft der Konzern ferner, europaweit in begrenztem Umfang defizitäre Stores zu schließen“, teilte Ceconomy am Mittwoch mit. Einschließlich der Teilzeitjobs dürften mehr als 4000 Mitarbeiter von den Abbauplänen betroffen sein, heißt es. Eine Entscheidung soll nach Angaben des Konzerns am 12. August fallen. Einen Tag später will Ceconomy die Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019/2020 präsentieren.