Ceconomy : Onlineboom im Elektronikhandel

Düsseldorf Die Media-Markt- und Saturn-Mutter Ceconomy fordert einen Öffnungsplan für ihre Filialen. Bei der Prognose gibt sich das Düsseldorfer Unternehmen wegen der Pandemie extrem zurückhaltend.

Dennoch bliebt das Internet ein Stützpfeiler des Konzerns: Das Online-Geschäft wirft mittlerweile ein Drittel der Umsätze ab. Beschleunigt wird die Entwicklung durch die Pandemie. Die Menschen kaufen mehr elektronische Ausstattung fürs Homeoffice und den Schulalltag der Kinder daheim. Dazu kommt ein wachsender Bedarf an Unterhaltungselektronik in einer Zeit, in der man weder ins Kino noch in die Disco gehen kann.