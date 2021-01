Positionspapier zu den transatlantischen Beziehungen : CDU-Wirtschaftsrat fordert neuen Handelsvertrag mit USA

Berlin Der CDU-Wirtschaftsrat hat die EU zu Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen mit den USA aufgefordert. „Der Wirtschaftsrat fordert die EU dazu auf, das Verhandlungsmandat auszuweiten und langfristig ein umfassendes Handelsabkommen mit den USA abzuschließen“, heißt es in einem Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt.

Dafür müsse die EU auch die Öffnung des noch immer stark subventionierten, europäischen Landwirtschaftssektors mit einbeziehen. Dieser Punkt habe in den USA politisch viel Gewicht und stellt deshalb in den weiteren Verhandlungen ein entscheidendes Thema dar. „Ein umfassendes Freihandelsabkommen könnte auf beiden Seiten des Atlantiks einen enormen Schub hinsichtlich Wachstum und Beschäftigung bringen“, so der Wirtschaftsrat. Die Gespräche dienten außerdem als wichtige Basis für den weiteren Zollabbau bei Industriegütern, als auch zur weiteren Umsetzung der Reform der Welthandelsorganisation WTO.