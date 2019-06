Verkehr : CDU-Politiker offen für Neuanlauf bei der Pkw-Maut

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat zusammen mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ein CDU-Beschlusspapier zur „Mobilität der Zukunft“ geschrieben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Auch die Einführung einer CO2-Steuer ist für die Union kein Tabu mehr: In einem Beschlusspapier wird die Abgabe auf Benzin und Heizöl nicht klar abgelehnt.

Nach dem Scheitern des deutschen Pkw-Maut-Konzepts vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) denken führende CDU-Politiker über einen Neuanlauf für eine Pkw-Maut nach, die für In- und Ausländer gleichermaßen gelten würde. „Es wäre grottenfalsch, vor dem EuGH-Urteil zur Pkw-Maut und dem fehlenden Betrag in der Haushaltsplanung zu stehen wie das Kaninchen vor der Schlange“, sagte CDU-Vize Thomas Strobl unserer Redaktion. „Wir müssen schauen: Wie nutzen wir diese neue Situation am besten? In meinen Augen ist es absolut logisch, die Finanzierung der Infrastruktur mit Umwelt- und Klimaschutzzielen zu verbinden“, sagte Strobl. „Wer mehr CO 2 verursacht, muss auch mehr zahlen. Wer weniger verursacht, weniger. Natürlich brauchen wir soziale Komponenten, etwa für Arbeitswege“, sagte Baden-Württembergs Vize-Regierungschef.

Ähnlich äußerten sich Vize-Fraktionschef Georg Nüßlein und Verkehrsexpertin Daniela Ludwig. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte den Vertrag mit zwei Unternehmen über die Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut nach dem Urteil noch am Donnerstagabend gekündigt. Auf den Bund kommen nun aber Kosten von rund 300 Millionen Euro zu, weil die Unternehmen entgangene Gewinne geltend machen könnten, meldete der „Spiegel“.

Eine Pkw-Maut auf Autobahnen ist in der Union offenbar eher mehrheitsfähig als eine CO 2- Steuer, die Benzin und Heizöl unmittelbar verteuern würde. Eine solche Abgabe wird jedoch von Klimaschützern, Wissenschaftlern, SPD und Grünen teils vehement gefordert. Konzepte dafür sehen vor, dass der Staat die Einnahmen aus dieser Steuer an die Bürger zurückzahlen würde. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte einer CO2-Abgabe dennoch eine Absage erteilt, dafür aber auch innerparteilich Kritik einstecken müssen.

Im überarbeiteten, aktuellen Entwurf des Beschlusspapiers zur „Mobilität der Zukunft“ für den CDU-Vorstand an diesem Montag halten die Autoren Thomas Strobl und Bernd Althusmann, Niedersachsens Wirtschaftsminister, die Tür auch für eine CO 2 -Steuer auf. Die Verkehrspolitik der Zukunft habe zwei wirksame Hebel für mehr Klimaschutz im Verkehr, heißt es in dem Papier. Neben der Innovationspolitik sei dies die Ordnungspolitik. Sie solle ein „sektorübergreifendes, sozial verträgliches und in eine Reform des Steuer- und Abgabensystems auf Energie eingebettetes System der Bepreisung von CO 2 “ einführen, heißt es in dem Papier.

Dies könnte über die Einbeziehung des Verkehrssektors und anderer Sektoren wie der Landwirtschaft gelingen oder durch eine CO 2 -Steuer. Im ersten Entwurf des Papiers vor zwei Wochen hatten sich die Autoren noch klar für den Zertifikatehandel ausgesprochen. „Wir favorisieren dabei den Zertifikatehandel“, hieß es Anfang Juni. „Es gibt eine Arbeitsgruppe und deren Aufgabe ist, ein ausgewogenes und kluges System für eine CO 2 -Bepreisung zu erarbeiten“, sagte Strobl nun. Die Ergebnisse sollten im Herbst vorliegen. Er persönlich könne sich die Ausweitung des Zertifikatehandels vorstellen.

In ihrem Papier setzen Strobl und Althusmann vor allem auf neue Technologien und Kraftstoffe, den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, des Bahnverkehrs, mehr E-Bikes und mehr Fahrradverkehr, um den Klimaschutz zu verbessern. „Wir wollen eine Radwege-Offensive von Bund, Ländern und Kommunen“, heißt es im CDU-Papier. Zudem sollten Hersteller von klimafreundlichen Antriebstechnoligien steuerlich gefördert werden. „Mir persönlich schwebt auch eine Unternehmenssteuerreform vor, die – zeitlich gestaffelt – Investitionen in CO 2 -Neutralität oder auch die Digitalisierung begünstigt“, sagte Strobl.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit den Vorstandschefs großer Autokonzerne zusammentreffen, um über eine „konzertierte Aktion Mobilität“ zu beraten. Dabei gehe es aber nicht in erster Linie um Klimaschutz im Autoverkehr, sondern um die „technologischen Herausforderungen, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Auswirkungen auf Arbeitswelt und Beschäftigung im Automobilsektor“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Die Branche befürchtet, dass dem Umbau auf Elektromobilität eine große Zahl an Jobs zum Opfer fallen werden.