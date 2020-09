Kostenpflichtiger Inhalt: Urlaub mit dem Reisemobil : Das mobile Haus boomt wegen Corona

Urlaub mit dem Wohnmobil ist bei den Deutschen im Trend. Foto: Andrey Armyagov - Fotolia/Andrey Armyagov/fotolia

Düsseldorf Als erste große Messe startet am Freitag der Caravan Salon in der Messe Düsseldorf. Die Besucherzahl ist zwar reglementiert, doch das Geschäft der Branche floriert um so mehr. Gerade kleine Wohnmobile liegen im Trend.