Showdown zur Cannabis-Legalisierung am Freitag Laumann hofft auf Cannabis-Aus im Bundesrat

Im Fokus stehen nun die von Grünen und der SPD (mit)regierten Länder. Würden sich beispielsweise alle Länder enthalten, in denen die Grünen mit am Kabinettstisch sitzen, käme keine Mehrheit für ein Vermittlungsverfahren zustande. Die Sorge von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass auch ein „kleines“ Vermittlungsverfahren mit ausschließlichem Ziel eines späteren Inkrafttretens automatisch das Ende der Reform bedeuten würde, wird in den Ampel-Parteien und -Fraktionen nicht überall geteilt. Lauterbach macht seine Warnung an den Ankündigungen aus der Union fest, ein Vermittlungsverfahren dafür nutzen zu wollen, die Cannabis-Legalisierung insgesamt zu stoppen. Denkbar wäre das, schließlich gäbe es in einem Vermittlungsverfahren zumindest theoretisch diverse Möglichkeiten, eine Entscheidung herauszuzögern oder ganz zu verschleppen.