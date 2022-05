Lebensmittelpreise : Butter kostet schon fast 3,50 Euro

Die Preise für Milchprodukte steigen immer weiter. Auch für Milchbauern werden Futter, Energie und Transportmittel immer teurer. Ein Ende der Preisspirale scheint unabsehbar.

Seit Monaten spüren die Verbraucher bei jedem Einkauf, dass das Leben teurer geworden ist. In vielen Fällen wie bei den teuren Speisefetten und –ölen sind das die Folgen des Ukraine-Krieges. Und ein Ende der Preissteigerungswelle ist derzeit nicht absehbar. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts planen immer mehr Unternehmen, ihre Preise in den kommenden drei Monaten zu erhöhen. Besonders hoch waren die Preiserwartungen im Großhandel mit 79,3 Punkten, gefolgt vom Einzelhandel mit 75,4 Punkten und der Industrie mit 73,1 Punkten. Zur Erklärung dieser Werte: Würden ale Befragten ihre Preise erhöhen, läge der Wert bei 100, würden alle sie senken, betrüge er null. Die wenig Hoffnung machende Schlussfolgerung aus den Umfrageergebnissen: „Die Inflation in Deutschland dürfte damit auch in den kommenden Monaten bei über sieben Prozent liegen“, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Eines der Beispiele, an denen sich die Preissteigerung signifikant messen lässt, ist die Butter. Da ist der Preis für ein halbes Pfund beispielsweise der Marke Kerrygold im Handel binnen kürzester Zeit um mehr als 15 Prozent gestiegen. Fast 3,50 Euro kostet das Paket mittlerweile an vielen Stellen, und dieser Sprung über die Drei-Euro-Marke ist für viele auch eine psychologische Barriere. Wer auf die Markenware verzichten mag, zahlt beim Discounter womöglich nur zwei Drittel dieses Preises, aber auch da hat es zuletzt teils zehn Prozent Aufschlag gegeben.

Der Lebensmittelhandel hat nach den jüngsten Preisverhandlungen mit den Molkereien an der Preisschraube gedreht. Auch Milch und Käse werden teurer, weil die Milchbauern die gleichen Probleme haben wie alle anderen: Das Futter für die Kühe ist deutlich kostspieliger geworden, zudem belasten die hohen Energiepreise hier wie bei den Molkereien die Transportkosten, Verpackung kostet ebenfalls deutlich mehr als vorher. Markenmilch wie die von Bärenmarke oder Landliebe kostet haltbar fast 1,50 Euro den Liter. Wer auf preiswertere Produkte ausweicht, spart womöglich 60 Cent pro Liter, aber auch hier ist es deutlich teurer geworden. Der Milchindustrieverband (MIV) warnte zuletzt, die Teuerungswelle komme erst langsam beim Verbraucher an. Spätestens zum Juli würden alle Regalpreise „sehr sehr hoch sein“. „Die Preise steigen in einem Ausmaß, das habe ich noch nicht erlebt", sagte MIV-Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser der „Mitteldeutschen Zeitung“. Er kündigte zuletzt Preiserhöhungen von durchschnittlich 25 Prozent an, bei Käse womöglich sogar noch mehr. Stiege der Butterpreis auch in einem solchen Ausmaß, würde das halbe Pfund bald vier Euro kosten.