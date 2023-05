Lebensmittelpreise Butter ein Drittel billiger als im Dezember

Im April atmeten die Ersten in Deutschland leicht auf, weil die Inflationsrate auf 7,2 Prozent im Jahresvergleich gesunken war. Ein Rückgang immerhin um 1,5 Prozentpunkte gegenüber dem Februar-Vergleich. Das ist aber nur der eine Teil der Preisgeschichte. Der andere beinhaltet im April einen Anstieg der Lebensmittelpreise um mehr als 17 Prozent binnen eines Jahres. Das heißt: An der Stelle spüren die Menschen gegenwärtig den Rückgang der Teuerung noch nicht oder nicht in erhofftem Ausmaß. „Bei den aktuellen Daten muss man immer den Basiseffekt aus dem Vorjahr sehen. Auch Produkte, deren Preis zuletzt gesunken ist, kosten vielfach noch mehr als vor einem Jahr“, sagt Thomas Els, Marktanalyst Verbraucherforschung bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. Manches ist demnach zuletzt noch teurer geworden, als es ohnehin schon war, oder teuer geblieben, andere Produkte sind günstiger geworden.