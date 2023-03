Kölner Start-up setzt auf weibliche Business Angels „Von männlichen Investoren wurde ich oft nicht ernst genommen“

An dem Punkt wolle Raketenstart ansetzen. „Es geht nicht darum, Anwälte zu ersetzen, sondern darum, dass Unternehmen ihr Budget für die Beratung durch Anwälte in die Themen investieren, die wirklich wichtig für das Unternehmen sind und eine individuelle Lösung brauchen“, sagt die Gründerin. Raketenstart arbeitet dafür mit einem Netzwerk aus Partneranwälten zusammen. 80 Prozent aller Anfragen bestünden aus wiederkehrenden Fragen und ließen sich automatisieren – für die restlichen 20 Prozent vermittelt Raketenstart seine Kunden an den geeigneten juristischen Experten für ein kostenloses Erstgespräch und eine Beratung zum Festpreis. „Damit lösen wir auch für Anwälte ein riesiges Problem, weil wir die Kunden juristisch vorbilden und sie dann erst mit den Themen bei ihnen landen, die juristisch und wirtschaftlich spannend sind“, so die Juristin.