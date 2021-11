Preise des öffentlichen Nahverkehrs : Bus- und Bahnfahren in NRW wird teurer: So viel kosten bald die Tickets

Bus- und Bahnfahren in NRW wird teurer: So viel kosten bald die Tickets

Düsseldorf Viele Verkehrsbetriebe und die Deutsche Bahn erhöhen im Winter ihre Ticketpreise. Wie die Unternehmen das rechtfertigen und wie viel Fahrgäste in NRW künftig mehr zahlen müssen.

Wer in NRW mit dem Bus oder der Bahn unterwegs ist, muss zum Jahreswechsel teilweise mehr für sein Fahrtticket bezahlen. Der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) zum Beispiel, zu dem unter anderem die NRW-Städte Düsseldorf und Duisburg gehören, erhöht seine Preise zum 1. Januar 2022 – und zwar im Durchschnitt um 1,7 Prozent. Der Verbund reagiere damit auf die angespannte Marktsituation.

Der Preis des Einzeltickets für Erwachsene steigt im kommenden Jahr im VRR um zehn Cent. Auch die Kosten für Einzelkunden-Abonnements werden erhöht. Aktuell kostet etwa ein Ticket1000-Abo in der Preisstufe A3 (gilt innerhalb von Großstädten mit sehr dichtem Nahverkehrsangebot) noch 70,29 Euro im Monat. Ab Januar 2022 muss für das gleiche Angebot 71,13 Euro gezahlt werden. Der Preis für das Sozialticket der Preisklasse A erhöht sich um 45 Cent von 39,35 Euro auf 39,80 Euro. Das Schokoticket für Schüler unter 25 Jahren kostet nach dem neuen Tarif 38 Euro. Aktuell liegt dafür der Preis in der Stufe D noch bei 37,35 Euro monatlich. Es werden jedoch nicht alle Angebote teurer. Die Einzeltickets für Kinder im VRR kosten so zum Beispiel auch im kommenden Jahr 1,70 Euro.