Streit um Stromversorgung in Deutschland : Schulze dringt auf Windkraftausbau - Union erteilt Windbürgergeld eine Absage

Berlin Union und SPD streiten über Details der Energiewende. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat schnellere Fortschritte bei dem Ausbau der Solar- und Windenergie in Deutschland angemahnt.

Nun hat SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch den Druck auf Minister Altmaier erhöht. In einem Brief an die Abgeordneten der SPD-Fraktion, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt Miersch: „Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist jetzt aufgefordert, sich mit Vertretern der Länder und Kommunen an einen Tisch zu setzen und ein entsprechendes bundesweit einheitliches Konzept zur Förderung, Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen zu erarbeiten.“ Um die Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung zu erhöhen, sollten „Kommunen und Bürger an der Wertschöpfung im Rahmen der Windkraft“ beteiligt werden. „Das kann über kommunale Genossenschaften, bürgerschaftliche Anteile an Windparks bis hin zu Vergünstigungen bei Stromtarifen für Anwohner gehen“, schreibt Miersch. Er hatte für ein „Windbürgergeld“ plädiert, das auch zwischen Bund und Ländern diskutiert wurde und direkte finanzielle Anreize für Menschen vorsieht, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben.