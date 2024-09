Online-Handel Bundesregierung will Temu und Shein ins Visier nehmen

„Wir sind fest entschlossen, die deutschen und europäischen Gesetze einzuhalten und unterstützen alle Bemühungen, die faire Wettbewerbsbedingungen schaffen, die den Verbrauchern zugutekommen“, sagte eine Sprecherin von Shein auf Anfrage zu dem Aktionsplan. Bei Temu hieß es auf Anfrage, man habe sich als „Neuanbieter in Europa“ sich das Feedback von Kunden, Aufsichtsbehörden und Verbraucherschutzgruppen genau angehört. „Wir haben unsere Dienstleistungen aktiv an die lokalen Gepflogenheiten und Präferenzen angepasst und verpflichten uns uneingeschränkt zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind“, so ein Sprecher.