Bis 30. September : Bundesregierung verlängert Corona-Wirtschaftshilfen

Berlin Das Finanz- und Wirtschaftsministerium hat eine Verlängerung der Überbrückungshilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige vereinbart.

Die Bundesregierung verlängert staatliche Hilfen für besonders belastete Firmen in der Corona-Krise. Wie Finanz- und Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilten, wird die Überbrückungshilfe III für Unternehmen und Soloselbstständige bis zum 30. September 2021 als „Überbrückungshilfe III Plus“ fortgeführt.