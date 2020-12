Bundesregierung verbietet IMST-Übernahme : Warum Peking Interesse an Kamp-Lintfort hat

Geschäftsführer Peter Waldow (l.) und Firmengründer Ingo Wolff im Jahr 2012. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Ein chinesisches Rüstungsunternehmen wollte über Umwege die Firma IMST kaufen, einen Spezialisten für Satellitentechnik. Der Bund hat das verhindert – und der IMST-Chef sieht seine Firma als Opfer einer neuen Form der Industriepolitik.

Wenn Kamp-Lintfort in den vergangenen Monaten in den Schlagzeilen war, ging es meistens um die Landesgartenschau. Doch hinter den Kulissen ist die 40.000-Einwohner-Stadt am Niederrhein seit 2019 Teil der Weltpolitik.

Ein chinesischer Rüstungskonzern wollte das Unternehmen IMST über Umwege kaufen, einen Spezialisten für 5G-, Satelliten- und Radartechnik. Doch die Bundesregierung beschloss am Mittwoch bei ihrer Kabinettssitzung, das Geschäft unter Verweis auf die Außenwirtschaftsverordnung zu untersagen. Durch die Übernahme, heißt es in einer Kabinettvorlage, gehe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland aus. Zuerst hatte „Media-Pioneer“ über den Vorgang berichtet.

In der Vorlage heißt es, IMST habe für den Erdbeobachtungssatelliten „TerraSar-X“ eine Schlüsselkomponente entwickelt. Daten dieses Satelliten habe das Bundesverteidigungsministerium für einen dreistelligen Millionenbetrag angekauft. Daraus sei für militärische Zwecke ein hochpräzises 3D-Höhenmodell errechnet worden, das zum Beispiel in Aufklärungs-, Führungs-, Simulations- und Waffensystemen eingesetzt wird: „Ohne Untersagung würde dieses Knowhow nach China abfließen und zur Aufrüstung Chinas beitragen“, heißt es in der Vorlage, die unserer Redaktion vorliegt. Man befürchtete, dass der Verkauf dabei helfen könnte, die chinesischen Streitkräfte aufzurüsten – und den deutschen Sicherheitsinteressen im Weltraum zuwiderlaufe.

So lautet zumindest die Begründung der Regierung. Doch in Kamp-Lintfort sieht man die Sache ganz anders. „Vieles an der Darstellung ist nicht richtig. Wir fühlen uns politisch instrumentalisiert“, sagt IMST-Chef Peter Waldow. Es sehe so aus, als solle an dem Unternehmen ein Exempel statuiert werden. Was Waldow meint: Zuletzt gab es immer wieder Übernahmen von deutschen Unternehmen durch chinesische Firmen – was der Bundesregierung nicht immer gefiel. Und nun soll plötzlich ein Unternehmen mit 165 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von knapp 14 Millionen Euro systemrelevant sein?

Das Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik (kurz: IMST) wurde 1992 von Ingo Wolff gegründet, einem inzwischen emeritierten, angesehen Wissenschaftler, der im Bereich Hochfrequenztechnik habilitiert hat. Der spätere Rektor der Universität Duisburg-Essen baute das Institut parallel zu seiner Tätigkeit an der Hochschule auf. IMST sollte den Transfer von Forschungsergebnissen in die Industrie ermöglichen – ein Unterfangen, das gelang. Heute beschäftigt das Unternehmen laut der Kabinettsvorlage 165 Mitarbeiter, denen sogar ein Teil des Unternehmens gehört.

Denn Gründer Wolff hat vor einigen Jahren einen Teil seiner Anteile in eine Gesellschaft eingebracht, über die die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt werden. Sie hält inzwischen knapp 30 Prozent der Anteile, weitere 30 Prozent hält der Gründer selbst, Geschäftsführer Waldow kommt laut Handelsregister auf zwei Prozent. 22 Prozent der Anteile gehören der EMST GmbH, einer Tochterfirma von zwei chinesischen Unternehmen namens Microsis und Linkmicro Technology. Die EMST GmbH wollte ihre Anteile zuletzt auf 94,44 Prozent aufstocken – was die Bundesregierung untersagte.

„Wir waren überrascht“, sagt Christoph Landscheidt, Bürgermeister von Kamp Lintfort. IMST sei aufgrund der Expertise weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt, man könne nur Gutes über das Unternehmen sagen. „Ich gehe nicht davon aus, dass die uns bekannten Personen so etwas in die Wege geleitet haben“, sagt Landscheidt. Gemeint sind Wolff und Waldow.

Doch die beiden hätten mit ihren Anteilen eine Sperrminorität. Sie wollten das Geschäft genauso wie die Mitarbeiter. Bei einer Abstimmung sprachen sich laut Waldow 96,9 Prozent der befragten Mitarbeiter für den Verkauf an die Chinesen aus. Der Grund ist ganz klar: Zukunftssicherheit.

Denn IMST ist zwar hoch angesehen, finanziell aber laut Waldow nicht so rosig aufgestellt, wie es den Anschein haben könnte, wenn man die Kabinettsvorlage studiert. Dort heißt es, 127 Millionen Euro des Umsatzes der vergangenen Jahre stammten aus öffentlichen Fördermitteln. Waldow widerspricht dieser Darstellung. 127 Millionen Euro sei der Gesamtumsatz, also die Summe aus Fördermitteln und Industrieumsätzen. Unterlagen zeigen, dass der Umsatz in den vergangenen Jahren kaum gewachsen ist, der Anteil der Industrieumsätze am Gesamtumsatz stieg jedoch demnach auf zuletzt 70 Prozent.