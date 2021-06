Pflicht läuft aus : Unternehmen müssen kein Homeoffice mehr anbieten

Berlin Ende des Monats läuft die Bundesnotbremse aus. Dass diese nicht verlängert wird, hat auch Folgen für die Arbeitswelt. Welche Regeln das Arbeitsministerium nun anpassen will – und was sie für Angestellte und Chefs bedeuten.

Bis zu 36 Grad in NRW : Hitze im Homeoffice – was Sie und Ihr Chef tun können

Nach Angaben des Arbeitsministeriums wird im Moment über Regeln am Arbeitsplatz nach der Homeoffice-Pflicht beraten. Das Homeoffice habe einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz geleistet, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Ihren Angaben zufolge will das Ministerium nun die Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Flächen-, Abstands- und Maskenvorgaben für den Arbeitsplatz macht und ebenfalls Ende des Monats auslaufen würde, anpassen und verlängern.