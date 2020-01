Ausbau des Mobilfunknetzes : Telefónica hinkt bei 4G-Versorgung deutlich hinterher

Hochfrequenzkabel am Koppelnetzwerk von Telefonica in einem Technikraum für die Mobilfunkversorgung von U-Bahntunneln in Berlin. Im Koppelnetzwerk werden die Signale der einzelnen Basisstationen zu einem zusammengeführt und für die Weiterführung in Richtung Mobilfunkantennen in Licht umgewandelt. Foto: dpa/Christoph Soeder