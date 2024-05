Bessere Handynetze auch auf dem Land Telefonkonzerne sollen Funklöcher schließen

Die Handynetze in Deutschland sollen künftig auch das flache Land fast komplett erschließen. Diese Auflage will die Bundesnetzagentur den drei etablierten Mobilfunkern Telekom, Vodafone Deutschland und Telefonica Deutschland machen. Im Gegenzug will die Behörde darauf verzichten, eine Reihe auslaufender Frequenzen erneut zu versteigern, was die Mobilfunker viele Milliarden Euro kosten würde. Stattdessen wird das Paket auslaufender Frequenzen fünf Jahre für eine gemeinsame Gebühr von wohl weniger als eine Milliarde Euro verlängert.