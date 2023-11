Bei Festlegung von Netzentgelten Bundesnetzagentur bekommt mehr Kompetenzen

Am Freitag bekräftigte Müller diese Pläne im „Handelsblatt“. Noch in diesem Jahr wolle seine Behörde einen Vorschlag zur Reform der Netzentgelte machen, sagte er der Zeitung. „Wir stellen zur Diskussion, dass Netzbetreiber, die ihre Netze insbesondere für Erneuerbare ausbauen, entlastet werden. Heute werden diese Investitionen ausschließlich von den Verbrauchern vor Ort getragen, dabei ist der Ausbau eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.“ Eine deutschlandweite Vereinheitlichung strebe er dabei nicht an. Eine Neuregelung könne nach Einschätzung seiner Behörde frühestens am 1. Januar 2025 in Kraft treten.