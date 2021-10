Gegen Übermacht der Tech-Konzerne : Kartellamt kündigt harte Linie an

Düsseldorf Thomas Jarzombek kritisiert die Fraunhofer-Gesellschaft. Annette Schavan fordert mehr Mut. Und Matthi Bolte-Richter wünscht sich eine stärkere europäische Regulierung. Eine Debatte auf dem Digital Ethics Summit.

Mundt wehrte sich gegen Versuche der EU, Verfahren gegen Digitalkonzerne stärker an sich zu ziehen, auch indem sie Bußen verhängt. „Geldbußen werden von Internetkonzernen als Preis empfunden, nicht als Buße. Wir müssen an die Geschäftsmodelle ran.“ Mit Vorgaben habe man Amazon und Booking.com gezwungen, die Geschäftsbedingungen so zu ändern, dass sie kleine Firmen nicht so leicht benachteiligen können. „Das, was wir Amazon auferlegten, haben die weltweit umgesetzt.“