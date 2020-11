Bundeskartellamt : Milliardendeal für eBays Kleinanzeigensparte genehmigt

Die Untersparte Ebay Kleinanzeigen wird an einen norwegischen Online-Marktplatz verkauft. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Das größte Online-Kleinanzeigenportal in Deutschland wird für Milliarden an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta verkauft. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht.

Das Bundeskartellamt hat den Milliarden-Deal um die Übernahme der Anzeigensparte von eBay durch den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta freigegeben. eBay Kleinanzeigen ist mit Abstand das größte Online-Kleinanzeigenportal in Deutschland. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, sagte am Dienstag, durch die Übernahme würden zwar eBay Kleinanzeigen und sein bisheriger Konkurrent Shpock unter dem Dach der Adevinta zusammengeführt. „Dennoch führt das Vorhaben nicht zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs, da Shpock in Deutschland nur geringe Umsätze erzielt und über sehr geringe Marktanteile verfügt.“