Unter Habeck und Scholz Kabinett beschließt Jahreswirtschaftsbericht

Berlin · Das Kabinett in Berlin hat den aktuellen Jahreswirtschaftsbericht beschlossen. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt den Bericht am Nachmittag der Öffentlichkeit vor.

21.02.2024 , 12:05 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, nehmen an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil. Foto: dpa/Carsten Koall

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Minister angekündigt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,3 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent absenkt. Deutschland müsse „eine Reihe über Jahre angestauter, struktureller Herausforderungen im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort bewältigen", zitierte das „Handelsblatt" vorab aus dem Bericht. Medienberichten zufolge gab es bis zuletzt Streit in der Ampelkoalition über einzelne Passagen. Nach dem Kabinettsbeschluss über den Jahreswirtschaftsbericht hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) die Bedeutung der Erwerbstätigkeit von Frauen für die ökonomische Entwicklung betont. „Der Bericht zeigt: Die Erwerbstätigkeit von Frauen spielt eine wichtige Rolle für Fachkräftesicherung und Wirtschaftswachstum", sagte Paus am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die ökonomische Gleichstellung von Frauen und Männern sei „ein erklärtes Ziel der Bundesregierung".

(esch/AFP)