Nachtragshaushalt des Bundes : Umbuchungstrick verhindert noch höhere Neuverschuldung

Berlin Die Aussetzung der Schuldenbremse weckt Begehrlichkeiten: Der zweite Nachtragsetat des Bundes für das laufende Jahr enthält viele neue Ausgabepläne der Ministerien, die bisher nicht vorgesehen waren.

Der zweite Nachtragshaushalt des Bundes und die Aussetzung der Schuldenbremse in der Corona-Krise haben in den Bundesministerien Begehrlichkeiten nach weiteren Ausgabeprogrammen geweckt: Fast alle Ressorts meldeten am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestags in letzter Minute noch Nachbesserungen für ihre Etats an: Insgesamt legte die Koalition dem Ausschuss mehr als 50 Änderungsanträge vor. Die Koalition vollbringt durch eine geschickte Umbuchung dennoch ein kleines Wunder: Die Neuverschuldung 2020 soll trotz der zusätzlichen Ausgabenpläne vieler Ministerien leicht unter die bisher geplante Summe von 218,5 Milliarden Euro sinken – am Ende werden es nun 217,8 Milliarden Euro sein.