Verbände reagieren positiv Finanzminister Lindner will mehr Steuervorteile für Start-ups

Der Start-up-Branche ist vor allem die bisherige sogenannte Dry-Income-Besteuerung ein Dorn im Auge, denn diese hält Beschäftigte möglicherweise davon ab, sich am Unternehmen zu beteiligen. Angestellte müssen ihre Anteile auch dann nach zwölf Jahren versteuern, wenn das Unternehmen gar keinen Gewinn macht und würden sich so finanziell zusätzlich belasten. Gleichzeitig sind Mitarbeiterbeteiligungen für Start-ups sehr wichtig, denn viele Gründer können zunächst keine angemessen hohen Löhne auszahlen und bieten Anteile als Alternative an.