Rafael Laguna de la Vera vor Düsseldorfer Studenten : So soll Deutschland wieder Innovationstreiber werden

Rafael Laguna de la Vera: „Wir müssen schauen, welche Innovationen wir eigentlich wollen.“ Foto: Rafael Laguna

Düsseldorf Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, erklärte Düsseldorfer Studenten, wie in Deutschland wieder Sprunginnovationen entstehen können — und weshalb hinter der Taxi-App Uber keine Neuschöpfung steckt.

Von Maarten Oversteegen

So viel vorab: An der Finanzierung liegt es nicht, dass Deutschland im Bereich bahnbrechender Innovationen längst nicht mehr federführend ist. „Wir haben ein sehr gut finanziertes Bildungs- und Wissenschaftssystem. Das heißt nicht, dass es immer sehr gut ist. Aber es ist im Vergleich mit anderen Ländern sehr gut finanziert“, sagte Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, am Mittwoch bei einem Gastvortrag an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

Knapp 20 Milliarden Euro gibt das Bundesforschungsministerium jährlich für Innovationen aus, hinzu kommen die Universitäten und Stiftungen. Doch Geld allein richtet es nicht. „Wir sehen, dass die Quote der Ausgründungen aus Universitäten in Deutschland sehr gering ist“, so Laguna de la Vera. Seine Behörde nahm im Herbst 2019 die Arbeit auf.

Die Sprind mit Sitz in Leipzig soll disruptive Technologien fördern. Also Innovationen, die den menschlichen Alltag verändern — man denke etwa an das Smartphone, die MP3-Audiodatei oder die mRNA-Technologie. Als Vorbild dient die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), die Forschungsprojekte wie das Weltraumprogramm vorantreibt.

„Wir müssen genau schauen, welche Innovationen wir denn eigentlich wollen. Denn vieles wird uns als innovativ verkauft, was vielleicht gar nicht so gut ist“, sagte Laguna de la Vera. Ein Beispiel sei der Taxi-Dienst Uber. „Haben Sie schon mal einen Uber-Fahrer gefragt, was er für eine Fahrt bekommt und das dann mit dem Fahrpreis verglichen? Sie werden feststellen, dass der Fahrer häufig mehr bekommt, als Sie bezahlen“, sagte der Software-Unternehmer.

So investiert das Unternehmen aus Übersee Milliarden in Preisdumping. „Sie wollen eine Plattform etablieren, sie wollen auf ihre Handys und in ihre Hirne. Sie sollen an gar nichts anderes mehr denken, wenn Sie ein Taxi wollen. Und vielleicht sind die Taxis bis dahin auch pleite oder nicht mehr so reichhaltig vorhanden, sodass Sie gar nichts anderes mehr machen können“, so Laguna de la Vera. Die Folge sei ein Monopol. Der Kunde zahlt mehr, der Fahrer verdient weniger. Freilich sei der Service von Uber durchaus attraktiv. Doch bei der App könne man nicht davon sprechen, dass sie das Leben der Nutzer nachhaltig besser macht.

Stattdessen müsse sich der Staat auf Innovationen fokussieren, die Menschen dienen. „Außerdem sollte man kein Steuergeld für etwas ausgeben, wofür privates Geld zur Verfügung steht. Wir sollen auf ein Marktversagen reagieren, daher ist unser Blick vielleicht ein wenig besonders. Wir schauen nur in bestimmte Felder rein“, so der Behördenchef. Im Pharmabereich würde es spannende Wirkstoffe geben, die wirtschaftlich noch nicht genutzt werden.

So begleitet die Sprind etwa Wissenschaftler, die an einem Breitband-Impfstoff feilen, also ein Vakzin gegen gleich mehrere Infektionskrankheiten. Die vielversprechendsten Innovationen aus der Grundlagenforschung werden von der Behörde finanziell gut ausgestattet, und das über Jahre hinweg. Auch Ideen zur Entfernung von Co2 aus der Luft, zur Speicherung von Energie und zu Stromeinsparungen für die IT-Infrastruktur würden gefördert, so Rafael Laguna de la Vera. „Wir geben den Forschern die Freiheit, aber eigentlich sollte das gesamte Wissenschaftssystem so funktionieren“, sagte er.

Doch was ist eine Sprunginnovation? „Eine Sprunginnovation verändert die Welt. Sie leben Ihr Leben nicht mehr wie vorher. Man kann ein Vorher und Nachher unterscheiden“, so der Leipziger mit Blick auf die Erschaffung des Internets. Es gebe in der Bundesrepublik deutlich zu wenige Techgründungen, da seien andere Länder uns weit voraus. Nun gelte es, diesen Rückstand aufzuholen.

Und es seien spannende Menschen, die an Sprunginnovationen feilen. „Man muss etwas finden, für das man wirklich brennt“, sagte Laguna de la Vera. Weitere wichtige Eigenschaften seien Sturköpfigkeit und eine unbändige Energie. „Wenn Sie aus Ihrem Leben etwas Erfüllendes machen wollen, ist es wichtig, dass Sie mit Ihrer Innovation rauskommen, dass Sie diese in die Welt bringen“, sagte der Gründungsdirektor den Studenten.