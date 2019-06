Bauprojekte der Bundesregierung : Bundesbauten werden über 250 Millionen Euro teurer als geplant

Das Pergamon Museum in Berlin mit seinen antiken Schätzen wird umfangreich saniert. Foto: Jana Bauch (jaba)

Berlin Die aktuellen Bauvorhaben des Bundes werden nach einer aktuellen Übersicht des Bundesbauministeriums mehr als 250 Millionen teurer als ursprünglich geplant. Das geht aus der Antwort des Ministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

ist Korrespondentin in Berlin.

„Bei 14 der 34 Projekte (41 Prozent) übersteigen die aktuellen Kostenprognosen des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) die ursprünglich haushaltsmäßig anerkannte Kostenobergrenze“, heißt es in der Antwort. Insgesamt summierten sich die Mehrkosten bei diesen 14 Projekten am 22. Mai auf 253 Millionen Euro, so die Regierungsantwort.