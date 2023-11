Wirtschaftsleistung geht zurück Bundesbank sieht deutsche Wirtschaft am Jahresende in Rezession

Das konjunkturell schwierigere Jahr wird der Bundesbank zufolge mit einer Rezession der deutschen Wirtschaft enden. „Im vierten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung erneut leicht zurückgehen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Bereits im Sommerquartal war Europas größte Volkswirtschaft um 0,1 Prozent geschrumpft, nachdem es im Frühjahr noch zu einem Mini-Plus von 0,1 Prozent gereicht hatte. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession.