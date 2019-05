Neuer 100- und 200-Euro-Schein präsentiert : Im Wettlauf mit den Geldfälschern

Düsseldorf Die Bundesbank hat in Düsseldorf die neuen 100- und 200-Euro-Scheine vorgestellt. Ende Mai werden sie in Umlauf gebracht. Durch neue Sicherheitsmerkmale wird es für Kriminelle künftig noch schwerer, die Scheine zu fälschen.

„Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto viel Geld zu gewinnen, ist wahrscheinlich höher, als eine falsche Banknote zu bekommen.“ Das sagt Uwe Irmscher, Leiter des Bereichs Innen- und Filialbetrieb in der NRW-Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank. Er hat am Dienstag zusammen mit Margarete Müller, Präsidentin der NRW-Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank, in Düsseldorf die neuen 100- und 200-Euro-Scheine vorgestellt. Ab dem 28. Mai werden sie in Umlauf gebracht.