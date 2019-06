Arbeitsmarkt : Ein Job-Vermittler muss immer mehr Arbeitslose betreuen

Berlin Die Zahl der Arbeitslosen, die ein Arbeitsvermittler in den örtlichen Agenturen für Arbeit betreuen muss, hat sich in den vergangenen Jahren spürbar erhöht. Das geht aus der Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage hervor. Sie liegt unserer Redaktion vor.

In den Arbeitsagenturen werden kurzzeitig Erwerbslose betreut, während die Job-Center für Langzeitarbeitslose zuständig sind, die das Arbeitslosengeld II beziehen. Die Entwicklung widerspricht dem Ziel der Bundesregierung, den Betreuungsschlüssel in den Arbeitsagenturen durch Mehreinstellungen zu verbessern, um Arbeitslose noch schneller in neue Jobs zu bringen.

Bei den Agenturen für Arbeit sind der Regierungsantwort zufolge zudem deutlich mehr Mitarbeiter sachgrundlos befristet beschäftigt als im Bundesdurchschnitt. Der Anteil der sachgrundlosen Befristungen an allen befristet Beschäftigten lag 2018 bundesweit bei 56 Prozent, in den Agenturen für Arbeit aber bei 92,4 Prozent.

„Die Arbeitsbedingungen in den Agenturen für Arbeit sind verbesserungsbedürftig“, sagte Linken-Politikerin Sabine Zimmermann. „Während die Ansprüche in die Arbeitsvermittlung steigen, wird zulasten der Vermittlerinnen und Vermittler und damit auch zulasten der arbeitslosen Menschen gespart.“ Wegen der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung werde sich an den Arbeitsbedingungen in den Agenturen für Arbeit absehbar nichts ändern. „Hinsichtlich der sich abkühlenden Konjunktur hat die Bundesregierung der Bundesagentur für Arbeit damit eine schwere Hypothek aufgebürdet.“ Die Bundesregierung hatte den Beitragssatz zum Jahresbeginn auf 2,5 Prozent eines Brutto-Monatsgehalts von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gesenkt.