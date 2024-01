Bundesagentur für Arbeit Arbeitsmarkt braucht zunehmend Zuwanderer

Etwa 113.000 aus der Ukraine, 123.000 aus Indien, 567.000 aus der Türkei. Der deutsche Arbeitsmarkt würde ohne die Arbeitskräfte aus Drittstaaten längst zusammenbrechen. Im Jahr 2023 waren Menschen von außerhalb der Europäischen Union die größte Gruppe derer, die einen Job in Deutschland annahmen, sagte die Vorstandvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, am Mittwoch in Nürnberg. Trotzdem sind immer noch fast 700.000 Stellen unbesetzt.