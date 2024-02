Der Staat will Kasse machen Bund verkauft Post-Aktien für 2,2 Milliarden

Wichtige Trends werden auch von symbolischen Aktionen begleitet. Im Juni 2023 kündigte Tobias Meyer, der damals neue Vorstandschef von Deutsche Post DHL an, der Bonner Konzern werde als Gesamteinheit nur noch unter dem Namen DHL Group auftreten. Innerhalb Deutschlands könnten Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar gerne noch den Markennamen Deutsche Post nutzen, doch insgesamt sei klar, so Meyer: „Wir sind eines der internationalsten Unternehmen der Welt und nutzen in allen Märkten außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL. Die Umbenennung in DHL Group vollzieht diese Entwicklung nach und zeigt deutlicher den Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit auf.“